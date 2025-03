Primo quarto di finale stagionale per Holger Rune, che batte in due set Stefanos Tsitsipas. Partita condotta dall’inizio alla fine dal danese, che ha messo in grandissima difficoltà il greco nei suoi turni di servizio e lo ha sovrastato costantemente nel gioco da fondocampo. 73% di punti vinti sulla prima di servizio e 65% sulla seconda, mentre per il campione uscente di Dubai 59% sulla prima e 54% sulla seconda. Prestazione di grande solidità di Rune, apparso anche mentalmente attaccato alla partita, che ha liquidato Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-4. La sfida per un posto in semifinale sarà con Tallon Griekspoor. L’olandese ha eliminato la sorpresa del torneo Yosuke Watanuki, giocatore con classifica più alta (n.349) a raggiungere i quarti a Indian Wells da Robin Haase nel 2001. Punteggio di 7-6(4) 6-1 in favore del numero 43 del mondo (almeno 34 da lunedì), che si sta avvicinando a grandi passi verso la top 30. Primo set ricco di gratuiti da parte di Griekspoor, che la risolve al tie-break con quattro punti dallo svantaggio di 4-3. Nel secondo parziale Watanuki accusa il colpo e subisce due break consecutivi negli ultimi due game al servizio. Rune partirà leggermente favorito su Griekspoor, ma gli scontri diretti sono 2-0 per l’olandese (Amburgo 2022, Madrid 2024). Danil Medvedev lascia soli quattro game a Tommy Paul. 6-4 6-0 per il russo che, dopo un primo set punto a punto in cui è stato sopra 4-0 e rimontato fino al 4-4, sfrutta una condizione fisica deficitaria dello statunitense, non al 100% dopo l’intossicazione alimentare ad Acapulco, per proseguire la difesa della finale ottenuta lo scorso anno. Partita perfetta in risposta del moscovita. Paul ottiene solamente il 51% della prima di servizio e il 28% sulla seconda. Medvedev vendica il ko agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2024 e avanza con merito ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà Arthur Fils. Il francese battendo Marcos Giron è diventato il secondo tennista nato nel 2004 ad entrare nei migliori otto di un Masters 1000. Nonostante un’interruzione per pioggia, il transalpino non si lascia impressionare dal tennista di casa e la spunta al terzo set con il punteggio di 6-2 2-6 6-3. Uno solo il precedente con Medvedev: Vienna 2023 con vittoria in due set del russo.

Al femminile

Mirra Andreeva continua ad impressionare. La classe 2007 batte per la seconda volta in venti giorni la campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina e accede con merito ai quarti di finale. A differenza del match equilibratissimo di Dubai, partita a senso unico chiusa in poco più di un’ora dalla russa, che lascia soli tre game alla kazaka per un 6-1 6-2 finale. Tennis di altissimo livello giocato da Andreeva, che da lunedì sarà in top ten, 9ª nel live ranking con 3925 punti. Torneo con poche sorprese al femminile con sette tenniste in top ten ancora presenti in tabellone. Ai quarti contro Andreeva non ci sarà Jessica Pegula. La statunitense è caduta al terzo set sotto i colpi di Elina Svitolina. 5-7 6-1 6-2 il punteggio in favore dell’ucraina numero 23 del mondo, al secondo quarto di finale stagionale dopo gli Australian Open (ko con Keys). Iga Swiatek va di fretta. La polacca rifila un secco 6-1 6-1 alla ceca Karolina Muchova e prosegue il suo cammino immacolato in California (2-0 a Garcia, 2-0 a Yastremska). La numero 2 del mondo si giocherà un posto in semifinale con Qinwen Zheng. La cinese, oro olimpico a Parigi 2024, ha vinto partite consecutive per la prima volta in stagione, dopo un avvio di 2025 complicato con il secondo turno agli Australian Open (Siegemund) e i ko all’esordio a Doha (Jabeur) e Dubai (Stearns). Tre vittorie convincenti a Indian Wells per Zheng, che non ha ancora perso un set tra Azarenka, Sun e Kostyuk, oggi battuta per 6-3 6-2.