NBA, Giddey accusato di relazione con minorenne: indaga la polizia di Newport Beach

L’accusa secondo cui la guardia degli Oklahoma City Thunder Josh Giddey avrebbe avuto una relazione inappropriata con una ragazza minorenne è ora oggetto di indagine da parte della polizia della California, secondo quanto hanno confermato le autorità. “Il dipartimento di polizia di Newport Beach sta cercando attivamente ulteriori informazioni relative a queste accuse e sta seguendo tutte le piste e le prove per ottenere i fatti del caso”, ha affermato la polizia in una nota. “Il dipartimento di polizia di Newport Beach mira a garantire un processo investigativo equo e approfondito mantenendo la privacy e la dignità di tutte le persone coinvolte”. L’accusa nasce da un post sui social media che presumibilmente mostra Giddey, che ha compiuto 21 anni il mese scorso, raffigurato con una ragazza che si dice fosse una studentessa delle superiori all’epoca. L’Nba ha anche aperto un’indagine su quanto emerso online la scorsa settimana. Giddey per ora ha rifiutato di commentare e sta continuando a giocare regolarmente con la maglia di Okc.