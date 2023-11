Lione, dalla Francia: termina l’avventura di Fabio Grosso. Arriva l’esonero

L’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Lione pare essere già giunta al termine, secondo quanto riporta L’Equipe. L’allenatore italiano, subentrato a Laurent Blanc due mesi fa, ha incontrato nella giornata di mercoledì la dirigenza del club e avrebbe ricevuto comunicazione di un esonero. Fatale la sconfitta nell’ultimo turno contro il Lille per 0-2, con il Lione sempre in ultima posizione in Ligue 1 con solamente 7 punti conquistati nell’arco di 12 partite. In attesa di trovare un nuovo allenatore, la dirigenza del Lione ha scelto di affidare l’interim a Pierre Sage. Per il tecnico 44enne si tratterà della prima esperienza a questo livello. Sage, che svolgerà l’allenamento questo giovedì mattina, sarà assistito dall’ex difensore della nazionale Jérémie Bréchet (44 anni, 3 presenze), responsabile dell’Under 19. Guiderà la squadra a Lens sabato pomeriggio, ma probabilmente anche mercoledì prossimo per la trasferta di Marsiglia.