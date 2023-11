MotoGP, Marc Marquez operato al braccio destro per la sindrome compartimentale

Intervento chirurgico per Marc Marquez. È lo stesso pilota spagnolo ad annunciare sui social di essersi operato al braccio destro per la sindrome compartimentale “che mi ha condizionato nella seconda parte di stagione. Abbiamo risolto il problema con l’equipe del dottor Ignacio Roger de Ona con l’obiettivo di essere pronti per il 2024”, il messaggio di un sorridente Marquez dopo l’intervento. Ora riabilitazione e poi potrà tornare in sella alla Ducati del team Gresini in vista di un 2024 che si prospetta certamente interessante dopo la conclusione della sua avventura in Honda.