Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 10 marzo 2025. Inizia una nuova settimana ricca di appuntamenti: nel pomeriggio si parte con il ciclismo, protagonista sia con la Parigi-Nizza che con la Tirreno-Adriatico. Si chiude il turno di Serie A con il posticipo tra Lazio e Udinese, ma in serata spazio anche al tennis con il ricco torneo combined di Indian Wells: giocano Paolini, Bronzetti e Arnaldi.