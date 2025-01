Sergio Conceicato ha deciso di fare sul serio per tirare su le sorti del Milan. Il portoghese è pronto a sfruttare un’occasione irripetibile e portare a Milanello un campione indiscusso del panorama internazionale.

Quella di Paulo Fonseca non è stata un’avventura particolarmente felice sulla panchina del Milan. Se da un lato ci si sono messi gli infortuni, dall’altro la gestione dello spogliatoio non è stata del tutto ottimale. Il neo allenatore Sergio Conceicao ha come primo obiettivo quello di cambiare rotta e di regalare ai tifosi rossoneri qualcosa di memorabile, anche in chiave calciomercato. A Milanello serviranno innesti già nella finestra di mercato che ha appena aperto i battenti e, seppur quello invernale sia un mercato di riparazione, l’ex Porto ha fiutato un’occasione senza precedenti.

L’intento è quello di sfruttare il momento e arrivare prima degli altri, perché la concorrenza è agguerrita e solo chi arriverà prima sarà in grado di chiudere l’affare. Se poi l’acquisto può essere chiuso a parametro zero, ecco che il fattore tempo assume una valenza ancora più decisiva. Mentre il Milan è impegnato nella Supercoppa Italiana a Riyad, la dirigenza rossonera già si sta muovendo per finalizzare l’operazione da sogno.

Crisi Barcellona, il Milan piomba su Dani Olmo

Ebbene sì, il nome di Dani Olmo è finito sul taccuino di Geofrrey Moncada per il mercato invernale. La situazione in casa Barcellona è a dir poco drastica, poiché la Liga ha recentemente eliminato i nomi di Dani Olmo e Pau Victor dalla rosa ufficiale dei blaugrana. Per quanto riguarda il trequartista ex Lipsia il Barca era riuscito a tesserarlo fino al 31 dicembre 2024, promettendo alla Liga di fornire ulteriori garanzia per un eventuale prolungamento, ma queste garanzie non sono ancora arrivate e il danno potrebbe essere molto pesante.

Flick non solo non potrà utilizzare Dani Olmo, ma il Barcellona a questo punto rischia di perderlo a parametro zero già a gennaio. Il fantasista spagnolo ha dato la priorità ai blaugrana ma ovviamente non accetterebbe di stare fermo per troppo tempo: inutile dire che la concorrenza europea si è scatenata quasi immediatamente. Nella prima parte di stagione il Campione d’Europa ha preso parte a 15 partite mettendo a segno 6 gol e firmando un assist, mentre il suo contratto, almeno in teoria, scadrebbe nel giugno del 2030.

Per arrivare al giocatore però il Milan ha bisogno di fare delle cessioni e tra i principali indiziati rientrerebbero Okafor e Jovic, dopodiché ci sarà da battere praticamente tutte le big di Premier League, le quali economicamente sono notoriamente “potenti”. Quello tra Dani Olmo e il Milan, secondo il Corriere della Sera, potrebbe essere il coronamento di un sogno che trova le sue origini già ai tempi della Dinamo Zagabria.