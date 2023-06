NBA Finals 2023, Jokic vince l’anello da MVP: “Il lavoro è finito, ora posso tornare a casa”

Nel primo titolo NBA della storia dei Denver Nuggets c’è una grande mano di Nikola Jokic, autentico trascinatore della franchigia prima nella stagione regolare e poi a playoff. Non a caso il cestista serbo domina in tutte le statistiche ed è stato decisivo nei momenti chiave, conquistando di conseguenza il titolo di MVP. Ciononostante, Jokic non si è dato alla cosiddetta ‘pazza gioia’ ed a caldo ha dichiarato: “Il lavoro è finito, ora finalmente posso tornare a casa“. Anche in conferenza stampa, il serbo ha ribadito il suo desiderio: “Quand’è la parata? Giovedì? No, io voglio andare a casa“. Semplicemente Nikola Jokic, unico anche fuori dal campo. Il serbo ha poi aggiunto: “Non abbiamo vinto individualmente, ma per chi avevamo al nostro fianco. Il trofeo è importante, ma i rapporti umani di più. Crediamo l’uno nell’altro“.