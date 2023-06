NBA Finals 2023: Denver Nuggets campioni per la prima volta nella loro storia. Miami ko in gara-5

I Denver Nuggets sconfiggono i Miami Heat in gara-5 delle NBA Finals 2023 con il punteggio di 94-89 e si laureano campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Serata storica per la franchigia del Colorado, che festeggia il suo primo titolo davanti ai propri tifosi e lo fa al termine di una sfida molto combattuta e in bilico fino all’ultimo. Miami ha infatti venduto cara la pelle e, dopo aver chiuso i primi tre parziali in vantaggio, si è arresa solo nel finale. Nell’ultimo quarto Denver era avanti di 7 lunghezze (86-79), ma ha subito un parziale di 2-10 che l’ha costretta a inseguire di nuovo. Nessun problema però visto che sono arrivati sei punti consecutivi, targati Caldwell-Pope e Brown, a far esplodere la Ball Arena che hanno messo un punto esclamativo sul match.

GLI HIGHLIGHTS

Il miglior realizzatore della serata, neanche a dirlo, è Nikola Jokic, autore di 28 punti e 16 assist e ovviamente anche MVP delle finali. Poco più di 24 ore dopo il Roland Garros vinto da Novak Djokovic, un altro sportivo serbo centra così un traguardo storico e sale ai vertici del proprio sport. Doppia doppia anche per Porter (16 punti e 13 rimbalzi), mentre tra le fila di Miami si sono distinti Butler (21 punti) e Adebayo (20 punti, 12 rimbalzi). Si chiude dunque un’altra entusiasmante stagione NBA, che vede i Denver Nuggets succedere nell’albo d’oro ai Golden State Warriors. Adesso un po’ di riposo e poi riparte il conto alla rovescia per il prossimo anno.