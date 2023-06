NBA Finals 2023, festa Denver Nuggets: Jokic butta in piscina Murray (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Serata di festa per i Denver Nuggets, che hanno battuto i Miami Heat in gara-5 e conquistato il primo titolo NBA della storia della franchigia. I festeggiamenti sono iniziati in campo e proseguiti negli spogliatoi, con protagonisti Nikola Jokic e Jamal Murray, due dei principali fautori di questo titolo. Particolarmente divertente il momento in cui il cestista serbo prende di peso il suo compagno e lo butta in piscina. Jokic non si limita però a spingerlo, bensì si butta anche lui con un’espressione facciale tutta da vedere. Simpatico anche il momento in cui Jokic festeggia con la famiglia e sua figlia usa il trofeo a mo’ di batteria, sbattendoci sopra le mani. Ecco i video.