NBA Finals Denver Nuggets-Miami Heat 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il calendario, con il programma, gli orari e le indicazioni per le dirette tv delle NBA Finals dei playoff della stagione Nba 2022/2023. I Denver Nuggets partono con a disposizione il fattore campo in queste prime Finals della loro storia, arrivate dopo un percorso netto in cui si sono dimostrati decisamente più forti di tutte le avversarie affrontate. Nikola Jokic sta giocando ad un livello di basket clamoroso e il supporting cast è tra i migliori della lega. I Miami Heat provano ad imitare i Lakers e a conquistare un titolo in ognuna delle ultime tre decadi. Incredibile la loro corsa, iniziata addirittura dai play-in e giunta fin qui superando sia i primi che i secondi favoriti dell’Eastern Conference.

IL TABELLONE COMPLETO

I RISULTATI

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF

LE FINALI DI CONFERENCE IN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che ha seguito i playoffs sin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Per le Finals NBA l’appuntamento è fisso: ogni incontro sarà trasmesso in diretta sui canali dell’emittente. Questi potranno essere seguiti anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per seguire integralmente ogni incontro della post-season NBA è anche possibile abbonarsi a NBA League Pass, il servizio streaming della lega americana.

NBA FINALS 2023

GARA-1

Venerdì 2 giugno

Ore 02:30 – Denver Nuggets – Miami Heat

GARA-2

Lunedì 5 giugno

Ore 02:00 – Denver Nuggets – Miami Heat

GARA-3

Giovedì 8 giugno

Ore 02:30 – Miami Heat – Denver Nuggets

GARA-4

Sabato 10 giugno

Ore 02:30 – Miami Heat – Denver Nuggets

EV.GARA-5

Martedì 13 giugno

Ore 02:30 – Denver Nuggets – Miami Heat

EV.GARA-6

Venerdì 16 giugno

Ore 02:30 – Miami Heat – Denver Nuggets

EV.GARA-7

Luned’ 19 giugno

Ore 02:00 – Denver Nuggets – Miami Heat