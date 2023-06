NBA Finals 2023, gli Heat vincono gara-2 a Denver e ristabiliscono la parità: serie sull’1-1

E’ tornata in parità la serie tra Denver Nuggets e Miami Heat, valevole per le NBA Finals 2023, dopo gara-2 alla Ball Arena. La franchigia della Florida ha infatti ribaltato il pronostico della vigilia e si è imposta con il punteggio di 111-108. Dopo un primo quarto chiuso avanti di tre lunghezze, gli Heat sono scivolati sotto nel punteggio, fino a un massimo di -15, e ci sono rimasti fino a inizio quarto parziale. Qui è avvenuto il sorpasso, poi l’allungo fino a un massimo di +12 e infine un finale concitato in cui è stato necessario amministrare il vantaggio.

Se Miami è riuscito ad avere la meglio, il merito è soprattutto di Gabe Vincent, miglior realizzatore con 23 punti, e Duncan Robinson, decisivo nell’ultimo quarto con 10 punti. In ombra invece Jimmy Butler, che ha chiuso a 21 punti ma con troppi errori. Per quanto riguarda Denver, invece, Nikola Jokic si è confermato una garanzia, chiudendo con ben 41 punti e 11 rimbalzi. Non pervenuti invece i suoi compagni, che non sono riusciti ad assisterlo al meglio.

Detto questo, se la tripla del pareggio di Jamal Murray non si fosse fermata sul ferro bensì fosse entrata probabilmente staremmo parlando di un’altra partita, magari sempre vinta dagli Heat (chissà) ma ai supplementari. Fatto sta che la serie è ora in parità, sull’1-1, e si sposta in Florida, con Miami chiamato a consolidare il fattore campo e Denver a recuperare il piccolo svantaggio.