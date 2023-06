Highlights gara-2 Denver Nuggets-Miami Heat 108-111, NBA Finals 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Miami Heat, gara-2 delle Finals NBA 2023 in corso di svolgimento. Ad avere la meglio è la franchigia della Florida, che espugna la Ball Arena per 111-108 nel segno di Vincent e Robinson e ristabilisce l’equilibrio. A Denver non basta un super Jokic da ben 41 punti e 11 rimbalzi, lasciato troppo solo dai compagni. Serie dunque sull’1-1 che ora si sposta in Florida. Ecco le immagini salienti.