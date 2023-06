Roland Garros, Day 9: Rune Ruud e Zverev favoriti, ma le sorprese sono in agguato

Seconda giornata di ottavi di finale sui campi del Roland Garros, dove scende in campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile. Con l’uscita di scena di Daniil Medvedev e Jannik Sinner certamente desta molta curiosità vedere chi riuscirà ad emergere e raggiungere la finale. A questo punto i nomi più plausibili restano tre: Casper Ruud, Holger Rune e Sasha Zverev.

Il norvegese, finalista lo scorso anno contro Rafael Nadal, oggi è impegnato contro Nicolas Jarry, protagonista di una vera e propria scalata in classifica in questi primi cinque mesi di stagione. Il cileno, che aveva iniziato il 2023 fuori dai primi 100 ora è pronto ad entrare nei primi 30 e sul rosso è un avversari ostico per tutti. I due si sono affrontati pochi giorni fa a Ginevra, con Jarry in grado di imporsi in rimonta dopo una dura battaglia di tre set. Le condizioni di gioco che si trovano quest’anno a Parigi avvantaggiano senza ombra di dubbio Ruud, ma servirà una prestazione di livello per non incappare in brutte sorprese. Zverev è ancora lontano dai suoi livelli pre-infortunio di dodici mesi fa, ma sembra progredire di settimana in settimana e non può non essere preso in considerazione in questa parte di draw. Contro Dimitrov, sulla terra battuta, il pronostico è dalla sua parte.

Affascinante è anche la sfida tra Rune e Francisco Cerundolo. Il danese sta in fretta diventando una certezza anche quando si parla di pretendenti a titoli 1000 o slam, a testimonianza della qualità e continuità messe in mostra negli ultimi mesi. Ma l’argentino, e lo sa bene Jannik Sinner, è avversario vero. Arriva dalla finale di Lione, ha battuto un top-10 come Taylor Fritz ed è prossimo a fare il suo debutto tra i primi 20 giocatori del ranking mondiale. Un altro argentino in grande crescita è Tomas Martin Etcheverry, fresco di ingresso nei primi 50 e ora con la possibilità di conquistre i primi quarti di finale a livello slam. Si tratta di un’occasione ghiotta sia per lui che per Yoshihito Nishioka, ma il sudamericano deve essere considerato il favorito.

In campo femminile torna in campo Iga Swiatek e nonostante la Tsurenko stia giocando molto bene appare molto complicato prevedere una partita che possa risultare lottata. Considerando i punteggi che tende a rifilare la polacca alle sue avversarie, qualche games vinto dalla tennista ucraina potrebbe essere considerato un successo. Nei quarti potrebbe poi esserci lo scontro già vissuto nella finale dello scorso anno contro Coco Guaff, anche lei decisamente favorita quest’oggi contro la slovacca Schmiedlova. Pronostico tutto dalla parte di Ons Jabeur nel match contro Bernarda Pera, mentre Beatriz Haddad-Maia proverà a conquistare i primi quarti di finale slam a discapito dell’iberica Sara Sorribes-Tormo.