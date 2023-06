NBA Finals 2023, gara-4 Miami Heat-Denver Nuggets stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Denver Nuggets e Miami Heat, gara-4 delle Finali NBA 2022/2023. Jokic e compagni dopo la sconfitta casalinga di gara-2 hanno controllato gara-3 in quel di Miami e si sono ripresi il fattore campo. Ora gli Heat pur non essendo ancora spalle al muro hanno bisogno di una grande prestazione di squadra per ritrovare la parità e tornare in Colorado con una certa dose di fiducia. Fondamentale sarà l’apporto dei role players di Spoelstra, protagonisti in gara-2 ma non in grado di tirare con buone percentuali la gara successiva. La palla a due è prevista per la notte italiana tra venerdì 9 e sabato 10 giugno giugno alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.