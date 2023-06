Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder Bressanone 2023: nessun italiano in semifinale

I risultati della prima giornata della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, con la tappa di Bressanone per la specialità del boulder. Alla Vertikale sono andate in scena le qualificazioni maschili, che hanno visto sei italiani impegnati: nessuno di loro però è riuscito a superare il turno per accedere alle semifinali dove invece non mancano i favoriti della vigilia. Il migliore è risultato il sedicenne giapponese Sorato Anraku, che ha concluso i cinque blocchi in sette tentativi. Nell’altro gruppo il migliore è stato il sudcoreano Dohyun Lee, che ha chiuso i blocchi con sei tentativi dopo aver vinto la tappa della scorsa settimana a Praga. Il miglior italiano è stato Nicolò Sartirana, che ha chiuso al 31° posto.

L’elenco dei qualificati alla semifinale