NBA: Durant intramontabile, altra prestazione sublime contro gli Utah Jazz

In una partita durata 58 minuti (due overtime), i Phoenix Suns sono riusciti a prevalere ed avere la meglio sugli Utah Jazz vincendo 140-137 centrando la terza vittoria consecutiva. Protagonista indiscusso per la franchigia dell’Arizona, ancora una volta, Kevin Durant che ha concluso con: 39 punti, 10 assist, 8 rimbalzi, 2 stoppate, 2 recuperi, 10-18 da due (55%), 4-9 da tre (44%) e 7-7 ai liberi (100%) in 46 minuti. Il 35enne due volte campione NBA, si è reso protagonista, oltreché di una prestazione molto fruttuosa in termini di fatturato, di giocate clutch nel secondo supplementare dove ha registrato 8 punti su 13 totali di squadra, e la stoppata ad altezze proibitive sul tiro da tre di Lauri Markkanen all’ultimo secondo.

Il numero 35 dei Suns in questo primo scorcio di stagione regolare, causa assenze per infortunio di Devin Booker e Bradley Beal, si è caricato la squadra sulle spalle dimostrandosi grande trascinatore e mantenendo medie vertiginose. Grazie proprio al rientro di Booker, dal suo ritorno in campo i Suns sono 3-0, anche il gioco e le percentuali dal campo di KD sono aumentate. Le sue medie nelle ultime tre partite sono: 36.0 punti, 8.3 assist, 7.7 rimbalzi, 62.5% tiro, 63.2% da tre e 100% ai liberi in 38.4 minuti.