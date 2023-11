Coppa Davis 2023, Musetti: “Sinner è la nostra punta di diamante, meritava di vincere le Finals”

“Sinner è la nostra punta di diamante e tutto ruoterà intorno a lui”. Queste le parole di Lorenzo Musetti ai microfoni di Sky Sport da Malaga, dove l’Italia giocherà in Coppa Davis con l’Olanda, sull’imminente arrivo di Sinner in Spagna. “Speravamo in un’altra vittoria di Jannik. Stasera lo accoglieremo a braccia aperte perchè se lo merita ha fatto torneo meraviglioso e meritava di alzare la coppa. Siamo felici di averlo dalla nostra parte ce lo invidiano da tutte le parte, non vediamo l’ora di giocare e scherzare con lui”.