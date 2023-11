NBA: infinito LeBron James, mai nessuno come lui alla stagione numero 21

LeBron James, nella partita di questa notte contro gli Houston Rockets, ha segnato il suo massimo di stagione e nuovo record di punti (battendo proprio il suo di qualche giorno fa) per un giocatore alla stagione numero 21 nella Lega, trascinando alla vittoria i Lakers al termine di una partita tirata e concitata decisa dal tiro libero finale messo a segno proprio dal re. 37 punti, 8 assist, 6 rimbalzi, 3 recuperi, 12-17 da due (70.5%), 2-5 da tre (40%), 7-9 ai liberi (78%) in quasi 40 minuti sul parquet. Aggressivo, preciso, canestri a ripetizione in ogni modo e posizione: step back, fade away, dalla media, dal post, battendo gli avversari dal palleggio, canestri clutch uno dietro l’altro e 13 punti con 5-6 dal campo nel solo ultimo quarto.

Nella gara precedente aveva fatto registrare una prestazione da 35 punti con il 60% dal campo, in quella prima ancora una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 11 assist sempre con il 60% al tiro. Le sue ‘Stats’, ad oggi, dicono: 26.4 PPG (Punti di media a partita), 8.2 RPG (Rimbalzi di media a partita), 6.5 APG (Assist di media a partita) e 58.6 FG% (Percentuale di tiri dal campo).