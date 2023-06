NBA Draft 2023 stanotte in tv: canale, orario e streaming

Le indicazioni per seguire in diretta tv il Draft NBA, prima tappa verso la prossima stagione 2023/2024 che partirà il prossimo mese di ottobre. Si sono da poco concluse le Finals che hanno visto il trionfo dei Denver Nuggets, ma è già tempo di pensare al futuro e le 30 franchigie della lega più famosa del mondo scelgono i migliori giovani prospetti in circolazione. Il francese Victor Wembanyama appare ormai da mesi la scontatissima prima scelta e i San Antonio Spurs non dovrebbero lasciarselo sfuggire. Il Draft è programma stanotte (tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno) alle ore 02:00 al Barclays Center di Brooklyn, New York Diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass