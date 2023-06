Mondiali 2030, Marca: Arabia Saudita ritira la candidatura a ospitare la competizione

L’Arabia Saudita avrebbe deciso di ritirare la propria candidatura ad ospitare i Mondiali di calcio del 2030. Dopo aver studiato in dettaglio il reale quadro delle possibilità, l’Arabia Saudita ha concluso che è impossibile prevalere sulla candidatura Spagna-Portogallo-Marocco.Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, avrebbe contattato nelle ultime ore i referenti di Grecia ed Egitto per informarli che finalmente si arrendono e non presenteranno una candidatura ai Mondiali 2030 per la forza del progetto guidato dalla federazione spagnola insieme a quella portoghese. Per quanto riguarda le altre candidature, in Sud America invece si sogna in grande con l’Uruguay che sogna di ospitare il Centenario del torneo (avendo organizzato la prima edizione assoluta) ma lo farebbe in compagnia di Argentina, Cile e Paraguay. A settembre 2024 si conoscerà il vincitore di questa corsa, dove il progetto promosso da Rubiales e Gomes sembra avere sempre più vantaggio.