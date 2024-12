L’Atletica torna protagonista dopo gli Europei di cross ad Antalya, in Turchia. . Nell’Eset Milano Cross Challenge trova una bella vittoria l’azzurra Marta Zenoni che domina la prova dei 5 chilometri al Parco Monte Stella, in zona San Siro, con il tempo di 15’52”. La bergamasca dell’Università Luiss, unica a scendere sotto i sedici minuti, campionessa europea in staffetta ad Antalya e stavolta impegnata su una distanza più lunga, precede l’ungherese Lilla Bohm (16’10”) mentre per il terzo posto Linda Palumbo (Us Quercia Dao Conad, 16’28”) riesce a superare Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 16’30”), oro con il team all’Eurocross, in testa all’inizio ma quarta al traguardo seguita dalla compagna di club Silvia Oggioni (Cus Pro Patria Milano, 16’33”). Completano la top ten Francesca Annoni (16’39”), Luisa Gaia Dal Molin (16’56”), Letizia Di Lisa (17’08”), Paola Pooli (17’09”) e Martina Brangero (17’18”). Al maschile la spunta l’ungherese Istvan Palkovits, in 13:52 nei 5 km davanti a Francesco Alliegro (Libertas Unicusano Livorno, 13:59) e Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana), terzo con lo stesso crono di 13:59, invece per un attacco febbrile ha rinunciato Konjoneh Maggi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) nell’evento organizzato da Top Training.

La top ten

Marta Zenoni (RM33 LUISS SSD A R.L.) 15’52” Lilla Bohm (HUN00 UNGHERIA) 16’10” Linda Palumbo (TN109 U.S QUERCIA DAO CONAD) 16’28” Nicole Svetlana Reina (MI077 CUS PRO PATRIA MILANO) 16’30” Silvia Oggioni (MI077 CUS PRO PATRIA MILANO) 16’33” Francesca Annoni (MI089 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO) 16’39′” Luisa Gaia Dal Molin (MI077 CUS PRO PATRIA MILANO) 16’56′” Letizia Di Lisa (CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS) 17’08′” Paola Poli (MI089 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO) 17’09” Martina Brangero (CN008 A.S.D ATLETICA ALBA) 17’18”

Successo per Palmero nella 6 km

Nel pomeriggio di sabato, in Sardegna, vittoria di Elisa Palmero nella sei km. La portacolori dell’Esercito, tra le protagoniste del trionfo a squadre alla rassegna continentale, si è aggiudicata il Cross di Santa Cristina a Paulilatino (Oristano) al termine dei 6 km in cui ha avuto la meglio su Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) e Gaia Colli (Carabinieri). Tra gli uomini, vince il keniota Simon Maywa nei nove km davanti all’ugandese Samuel Simba Cherop e all’altra keniota Levy Kibet Chematot.

La top ten