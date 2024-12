Denver (15-11) soffre ma passa in casa di New Orleans (5-25) 132-129 dopo un overtime. I Nuggets inseguono per gran parte dell’incontro fino a ritrovarsi sotto di 16 punti a tre minuti dalla fine del terzo quarto. La squadra di Malone risale nel finale e Jamal Murray (27 punti+8 rimbalzi+4 assist) trova il canestro del 119 a dieci secondi dalla sirena. Al supplementare la franchigia del Colorado si mette al comando delle operazioni e ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Solita tripla doppia per Nikola Jokic, che chiude con 27 punti, 13 rimbalzi e 10 assist in 43 minuti sul parquet. Bene anche Russell Westbrook in uscita dalla panchina con 21 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Aaron Gordon aggiunge 17 punti e 8 rimbalzi, mentre giornata opaca per Michael Porter Jr (8 punti in 23 minuti in campo). Settima sconfitta in fila per i Pelicans, a cui non basta la doppia doppia da 17 punti e 15 rimbalzi di Dejounte Murray. Bene anche Jordan Hawkins (25 punti), CJ McCollum (24+6+9), Trey Murphy (21 punti+8 rimbalzi) e Yves Missi (21 punti+9 rimbalzi).

Indiana (14-15) batte Sacramento (13-17) a domicilio 122-95. Ben sette giocatori in doppia cifra per i Pacers. Pascal Siakam guida il gruppo con 19 punti e 10 rimbalzi. Lo seguono Myles Turner (15 punti+6 rimbalzi), Ben Sheppard (14 punti), Tyrese Haliburton (14 punti+5 rimbalzi+8 assist), Andrew Nembhard (12 punti+4 assist), TJ McConnell (12 punti+7 rimbalzi+10 assist) e Obi Toppin (11 punti+3 rimbalzi). Brutta giornata al tiro per Bennedict Mathurin, che chiude con soli 4 punti e il 22% dal campo (2/9). Kings in un periodo di appannamento (4 sconfitte in fila) e reduci dalla tre partite in quattro giorni. Male DeMar DeRozan con 2 punti e il 14% dal campo (1/7). Ultimi a mollare Domantas Sabonis (17 punti+21 rimbalzi) e De’Aaron Fox (23 punti+5 rimbalzi+7 assist). Houston (19-9) fatica ma piega Toronto (7-22) in trasferta 114-110. Avvio di partita a marce basse per i Rockets, che si trovano sotto di 16 punti a metà secondo quarto. Nel secondo tempo entra in partita Alperen Sengun, che mette a referto 13 dei suoi 17 punti negli ultimi due quarti (a cui aggiunge anche 10 rimbalzi e 5 assist). Dillon Brooks chiude con 27 punti, di cui 13 messi a segno nel terzo periodo e 5 nel quarto. Jalen Green tiene in piedi di texani nel primo tempo 17 punti (su 22 totali) nei primi due quarti. Raptors aggrappati ai 27 punti di Ja’Kobe Walter. Solo 6 punti per Scottie Barnes e Toronto è alla settima sconfitta consecutiva.

I risultati della notte

Sacramento Kings – Indiana Pacers 95-122

Toronto Raptors – Houston Rockets 110-114

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 129-132 OT

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 25-4

Boston Celtics 22-6

New York Knicks 17-10

Orlando Magic 18-12

Milwaukee Bucks 15-12

Miami Heat 13-13

Atlanta Hawks 14-15

Indiana Pacers 14-15

Chicago Bulls 13-16

Detroit Pistons 12-17

Brooklyn Nets 11-17

Philadelphia 76ers 9-17

Charlotte Hornets 7-21

Toronto Raptors 7-22

Washington Wizards 4-22

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 22-5

Memphis Grizzlies 20-9

Houston Rockets 19-9

Dallas Mavericks 18-10

Denver Nuggets 15-11

Los Angeles Lakers 16-12

Golden State Warriors 15-12

Los Angeles Clippers 16-13

San Antonio Spurs 15-13

Minnesota Timberwolves 14-13

Phoenix Suns 14-13

Sacramento Kings 13-17

Portland Trail Blazers 9-19

Utah Jazz 7-20

New Orleans Pelicans 5-25