Il programma e tutti gli orari degli eventi previsti per la giornata di lunedì 23 dicembre per quanto riguarda lo sport in tv. Ci si avvicina al Natale, ma gli eventi sportivi da seguire non si fermano ancora. Si parte in mattinata con le due manches di slalom dall’Alta Badia per la Coppa del Mondo di sci, poi in serata spazio alla Serie A con i due posticipi di questo turno. Alle 18:30 la Fiorentina di Raffaele Palladino sfida l’Udinese, mentre alle 20:45 andrà in scena il derby lombardo tra Inter e Como.