La possibile cessione di Paulo Dybala è diventata nuovamente uno degli argomenti più caldi in ambiente Roma.

La Joya continua ad essere uno dei calciatori giallorossi più forti ma anche più chiacchierati, con le voci di un suo possibile addio che arrivano puntuali almeno una volta al mese. Il caos che sta travolgendo questa pazza stagione in casa Roma ha coinvolto, ovviamente, fin dai primi momenti anche l’ex attaccante della Juventus. Già all’addio di Daniele De Rossi si era parlato molto dell’argentino, a causa di una presunta clausola presente nel suo contratto che attiverebbe il rinnovo automatico al raggiungimento di un tot di presenze. Clausola di cui a De Rossi non sembrava importare più di tanto, e che pare sia stata uno dei motivi di divergenza con la dirigenza, che ha poi optato per l’esonero del tecnico.

Fin dal suo ritorno a Roma, però, Claudio Ranieri è stato abbastanza chiaro su Dybala: se sta bene gioca, non ci sono clausole o eventuali imposizioni che tengano. A decidere sarà sempre e solo l’allenatore, ma soltanto in base alle condizioni fisiche dell’argentino. Dybala che sembra stare abbastanza bene nelle ultime settimane, come dimostrato da una sorprendente continuità ritrovata. Dall’arrivo dell’ex allenatore del Cagliari, infatti, sei titolarità consecutive tra campionato ed Europa League. Le uniche eccezioni i due minuti giocati nella sfida contro il Napoli al rientro dall’infortunio e la panchina di pura gestione in Coppa Italia contro la Sampdoria. Dybala che contro il Parma ha trovato anche il suo primo gol nella gestione Ranieri, con la rete dal dischetto che ha sbloccato il match.

Dybala al Galatasaray a gennaio? Arriva la risposta di Ghisolfi

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di un possibile trasferimento di Paulo Dybala al Galatasaray nel prossimo mercato invernale. Dopo essere stato vicinissimo all’addio in estate direzione Arabia Saudita, prima del rifiuto arrivato direttamente dall’argentino, una sua partenza a gennaio sembrava potersi verificare.

Della situazione ha parlato in prima persona il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, intervenuto a DAZN prima della sfida contro il Parma. Queste le sue parole: “Per il momento siamo chiari: non abbiamo contatti con un altro club. Paulo è molto importante per noi, oggi gioca e spero che farà una grande partita. La cosa importante per Ranieri e la squadra è il campo“.

Un addio che viene quindi smentito direttamente dal dirigente giallorosso, con Paulo Dybala che ha finalmente trovato continuità e che potrebbe essere l’arma in più della Roma nel tentativo di risalita in classifica.