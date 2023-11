NBA: De’Aaron Fox rebus indecifrabile per le difese

I Sacramento Kings hanno ricominciato la stagione come l’avevano terminata, confermandosi una squadra che gioca una pallacanestro veloce e divertente. Ritmi frenetici e la vasta varietà di opzioni offensive unite ad un alta percentuale di tentativi oltre l’arco sono le colonne portanti su cui si fonda l’ideologia di gioco di coach Brown e i suoi ragazzi. Il capo branco della squadra in particolare, De’Aaron Fox, é colui che enfatizza la pericolosità del sistema Kings e rende la lama della spada con cui la franchigia della California “infilza” i suoi avversari ancora più affilata.

Fox ha dovuto saltare cinque partite in questo avvio di stagione a causa di una distorsione alla caviglia, con la sua squadra che in sua assenza ha raccolto un bottino di 2 vittorie e 3 sconfitte (delle quattro subite in stagione e consecutive), mentre nelle sei partite con lui in campo i Kings sono riusciti a vincere 5 volte e hanno perso solamente 1 volta (Warriors).

Ad oggi è il miglior ‘scorer’ con 32.2 punti di media e questi sono i suoi numeri nelle partite disputate finora:

18 punti, 6-18 al tiro (33%), 5-6 ai liberi, 6 assist

39 punti, 14-28 al tiro (50%), 6-7 ai liberi, 4 assist

37 punti, 14-24 al tiro (59%), 6-8 ai liberi, 8 assist

28 punti, 11-20 al tiro (55%), 4-7 ai liberi, 6 assist

28 punti, 10-22 al tiro (45%), 5-7 ai liberi, 5 assist

43 punti, 14-24 al tiro (58%), 10-13 ai liberi, 7 assist