Nazionale Under 19 battuta 1-0 dalla Svizzera, Corradi: “Partita stregata”

La Nazionale italiana Under 19 aveva vinto 7-0 all’esordio contro il Liechtenstein, ma nella seconda giornata del Gruppo 4 delle qualificazioni all’Europeo ha perso 1-0 contro la Svizzera. Decisivo il gol di Calixte Paul Ligue Junior, classe 2005 e attaccante che ha mandato la palla in rete al 66′. Il tecnico Bernardo Corradi commenta: “Partita stregata. I ragazzi hanno offerto una grandissima prova, non posso davvero rimproverargli nulla. Difficilmente in venti anni da calciatore e sei da allenatore ricordo una partita del genere: basta pensare che abbiamo colpito cinque legni”.