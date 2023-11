Ancona-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Recanatese, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. L’Ancona insegue la Recanatese che si trova, grazie ad un momento veramente proficuo di risultati e di prestazioni, al sesto posto in classifica del Girone B di Serie C. I padroni di casa con una vittoria nella partita di oggi si prenderebbero i tre punti portandosi a due distanze della Recanatese che si trova in piena zona playoff. Un match, dunque, dalle ambizioni alte di classifica. Fischio di inizio alle 18.30, con diretta garantita su SKY SPORT e NOW TV.