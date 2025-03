Nottata Nba con sette gare in programma. Nessun problema per le big a Ovest, che trionfano senza problemi nelle rispettive sfide. I Los Angeles Clippers proseguono senza affanni il loro giro di trasferte a Est, e dopo il successo di ieri contro i Knicks, si ripetono sul parquet dei Brooklyn Nets. Finisce 100-132 per i losangelini, che fanno il vuoto nella ripresa, beneficiando dei 31 punti di Kawhi Leonard. I Denver Nuggets strapazzano invece 129-93 gli Utah Jazz, che da tempo non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione e attendono solo il 13 aprile. Doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi per Nikola Jokic, che ancora una volta trascina i suoi. Mettono la freccia nella ripresa e trionfano i Golden State Warriors: sul campo dei New Orleans Pelicans finisce 95-111. Al rientro dopo una settimana di stop, Stephen Curry è il miglior realizzatore con 23 punti.

Le altre gare della notte Nba

I Detroit Pistons si confermano in gran forma, prendendosi il prestigioso scalpo dei Cleveland Cavaliers. Finisce 133-122 alla Little Caesars Arena, con i padroni di casa che riescono a domare i primi classificati nella Eastern Conference grazie ad un grande secondo tempo. In sette in doppia cifra nei Pistons, guidati dai 32 (7/11 da tre) di Tim Hardaway Jr., mentre ai Cavs non bastano i 38 di Donovan Mitchell.

Altro ko per i Phoenix Suns, che rischiano di compromette la loro partecipazione alla off-season: a Minneapolis finisce 124-109 per i Minnesota Timberwolves, che guidano dal primo minuto fino alla sirena finale, ottenendo un meritato successo. Julius Randle è il top scorer con 25 punti, mentre ai Suns non bastano il solito Kevin Durant da 23 punti e i 22 con 10 assist di Collin Gillespie. Vittoria infine anche per i Toronto Raptors, che proseguono la disperata e quasi impossibile rincorsa ai play-in grazie al 108-97 rifilato agli Charlotte Hornets.

I risultati della notte Nba

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 133-122

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 100-132

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 108-97

Milwaukee Bucks – New York Knicks 107-116

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 124-109

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 95-111

Denver Nuggets – Utah Jazz 129-93

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 59-15 Boston Celtics 54-19 New York Knicks 46-27 Indiana Pacers 43-30 Detroit Pistons 42-32 Milwaukee Bucks 40-33 Atlanta Hawks 35-38 Orlando Magic 35-39 Chicago Bulls 33-40 Miami Heat 32-41 Toronto Raptors 27-47 Philadelphia 76ers 23-50 Brooklyn Nets 23-51 Charlotte Hornets 18-55 Washington Wizards 16-57

-WESTERN CONFERENCE