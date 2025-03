Si è concluso nella notte il secondo giro del Texas Children’s Houston Open 2025, torneo di golf in programma in questo fine settimana. Al comando c’è Scottie Scheffler, che dopo un paio di gare sotto tono sembra essere tornato a macinare risultati; il numero uno al mondo sembra a suo agio sui green del Texas, e il suo score di -11 complessivo è frutto di due giri senza bogey, che gli permettono di avere un colpo di vantaggio su Taylor Pendrith e Nico Echavarria. Quest’ultimo però ha ancora la possibilità di migliorare il suo punteggio, dal momento che deve ancora completare il secondo giro. La gara è stata infatti sospesa per oscurità mentre il colombiano stava affrontando la buca 17. Interrotta anche la prova di Ryan Gerard, che riprenderà il suo percorso dalla buca 12 con uno score di -9, una posizione che lo mette in lizza per insidiare anche Scheffler. A seguire c’è Rasmus Højgaard con -7, stesso score di Ryan Fox e Gary Woodland. A -6 c’è il campione in carica Stephan Jaeger, mentre a -5 figurano Tony Finau, Jake Knapp, Michael Kim e Victor Perez.

Golf: gli azzurri in gara a Houston

Sono due i golfisti azzurri impegnati a Houston. Matteo Manassero ha concluso il secondo giro in 45esima piazza con lo score di -3, mentre Francesco Molinari è 118esimo con +1. La loro qualificazione dipende dai risultati che otterranno coloro che devono ancora completare il secondo giro, ma sembra ipotizzabile che la linea di taglio sarà a -3. In questo modo Manassero sarebbe qualificato, mentre Molinari non dovrebbe riuscire a superare il taglio. Assieme all’azzurro rischiano grosso anche diversi nomi di vertice come Nick Dunlap, Nicolai Højgaard e Thorbjørn Olesen.