Il Christmas Day NBA si apre come da tradizione dal Madison Square Garden di New York. Sul parquet della ‘World’s Most Famous Arena’ i New York Knicks soffrono, vanno anche sotto di 7 nei minuti finali di partita, ma guidati da un Mikal Bridges in serata di grazia riescono a imporsi con lo score di 117-114 contro i San Antonio Spurs, ottenendo così la ventesima vittoria stagionale. Victor Wembanyama è un alieno, ma non riesce ad evitare la quindicesima sconfitta in trenta incontri alla franchigia texana: il fenomeno francese firma un tabellino da 42 punti, 18 rimbalzi, 4 assist, 1 rubata e 4 stoppate con 6 triple a segno. Forse un po’ troppi i 16 tentativi dall’arco, che non avranno fatto troppo felice Gregg Popovich dal suo divano di casa, dove è ancora fermo dopo l’ictus patito lo scorso 2 novembre.

LA CRONACA DELLA PARTITA

I Knicks partono meglio, con Bridges che sembra ispirato sin dai primi possessi e un Karl-Anthony Towns che non trova la misura dall’arco ma è un fattore nel pitturato. Primo tempo negativo per Jalen Brunson, mentre gli Spurs oltre a Wemby, trovano il gran contributo di Jeremy Sochan, da poco rientrato dall’infortunio e riportato in quintetto iniseme a Chris Paul, Devin Vassell e Harrison Barnes. Il primo tempo finisce con gli Spurs in vantaggio di 7, ma un terzo quarto da 37 punti a 25 riporta i Knicks avanti. Ancora Bridges fondamentale: l’ex Suns e Nets ne mette altri 10 dopo i 16 dei primie due quarti. La partita sembra essere girata in favore dei padroni di casa, ma Wenbanyama decide di prendersi la scena nella prima metà del quarto finale, riportando gli Spurs prima in parità e provando poi l’allungo. Thibodeau decide di lasciare in panchina Towns nei minuti finali, preferendo la difesa e il contributo di un Precious Achiuwa che fa fede al suo nome quest’oggi. Alla fine diventa un duello tra Towns e Bridges, che quest’ultimo vince non sbagliando sostanzialmente mai. La guarda uscita da Villanova chiude con 41 punti (17/25 al tiro e 6/9 da tre).

IL PROGRAMMA DEL CHRISTMAS DAY

Alle 20:30 scende in campo Luka Doncic con i suoi Dallas Mavericks, pronti a provare a sfruttare il momento per infliggere la terza sconfitta di fila ai Minnesota Timberwolves. I Boston Celtics saranno protagonisti dalle 23:00 nella sfida ai Philadelphia 76ers, che pagano ancora lo scotto di un avvio disastroso di regular season. Successivamente, dalle 02:00, spazio a quello che, sulla carta, è il piatto forte di giornata: Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, che ovviamente si traduce in Curry contro LeBron. Infine, a chiudere il programma alle 04:30 saranno Phoeniex Suns e Denver Nuggets.

New York Knicks – San Antonio Spurs 117-114

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves

Boston Celtics – Philadelphia 76ers

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers

Phoenix Suns – Denver Nuggets

DIRETTA TV

Come di consueto, Sky Sport trasmetterà tutte le partite sul canale dedicato all’NBA, disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. L’alternativa, sempre in abbonamento, è l’NBA League Pass. Inoltre, occorre sottolineare che la partita delle 20:30 tra Mavs e Timberwolves sarà visibile anche in chiaro su Cielo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE

-EASTERN CONFERENCE

PLAY OFF

Cleveland Cavaliers 26-4

Boston Celtics 22-7

New York Knicks 20-10

Orlando Magic 19-12

Milwaukee Bucks 16-12

Miami Heat 14-13

Atlanta Hawks 15-15

Indiana Pacers 15-15

Chicago Bulls 13-17

Detroit Pistons 13-17

Brooklyn Nets 11-18

Philadelphia 76ers 10-17

Charlotte Hornets 7-22

Toronto Raptors 7-23

Washington Wizards 4-23

-WESTERN CONFERENCE

PLAYOFF

Oklahoma City Thunder 23-5

Houston Rockets 20-9

Memphis Grizzlies 20-10

Dallas Mavericks 19-10

Denver Nuggets 16-11

Los Angeles Clippers 17-13

Los Angeles Lakers 16-13

Golden State Warriors 15-13

San Antonio Spurs 15-15

Minnesota Timberwolves 14-14

Phoenix Suns 14-14

Sacramento Kings 13-17

Portland Trail Blazers 9-20

Utah Jazz 7-21

New Orleans Pelicans 5-25