Il Napoli beffa l’Inter, i nerazzurri sono stati scippati: il club partenopeo chiude il colpo, lo prende subito a gennaio.

Uno scontro non solo sul campo. Napoli e Inter si stanno battendo a colpi di vittorie per la vetta della classifica, ma tra le due c’è l’Atalanta che continua a macinare successi e guardare tutti dall’alto verso il basso.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto anche contro l’Empoli nell’ultimo weekend e con questa salgono a undici le vittorie consecutive. Una vittoria che ha permesso agli orobici di passare il Natale al primo posto, consolidando quello che di buono stanno facendo vedere in questa prima parte di stagione.

Tornando a Napoli e Inter, lo scontro nelle prossime settimane potrebbe spostarsi dal campo al calciomercato. Ebbene sì, le due società avrebbero un obiettivo in comune per cui è pronta ad aprirsi una battaglia a colpi di offerte.

Calciomercato Napoli, è sfida all’Inter per il centrocampista

Nerazzurri e partenopei stanno seguendo con molta attenzione la situazione Tanner Tessmann. Il centrocampista ex Venezia potrebbe tornare in Italia dopo soli sei mesi al Lione in Ligue 1. E su di lui ci sono da registrare gli interessi dei due top club italiani.

La vicenda Tessmann-Inter fu una sorta di tormentone la scorsa estate. Il classe 2001 statunitense era a un passo dal trasferirsi all’Inter, l’accordo tra i due club fu trovato in tempi nemmeno troppo lunghi, ma la trattativa saltò anche per le eccessive richieste fatte dai suoi agenti. Dopo esser rimasto fuori rosa al Venezia, il calciatore riuscì a trasferirsi sul finire del calciomercato al Lione per 6 milioni di euro.

Quella continuità che cercava, però, non l’ha trovata in Francia. In Ligue 1 Tessmann ha disputato soltanto otto partite di cui due da titolare per un totale misero di 222 minuti giocati. Gli è andata meglio in Europa League dove ha collezionato cinque presenze sulle sei partite disputate dal suo club e ben tre dal primo minuto.

Il tempo di Tessmann al Lione però potrebbe essere già finito. A gennaio, la società dovrà vendere la maggior parte dei giocatori considerati esuberi per rientrare dal grosso debito che rischia di far retrocedere il club in Ligue 2 al termine della stagione. E lo statunitense è in questa lista di esuberi.

Ecco perché Napoli e Inter stanno fiutando l’affare e stanno pensando di riportare in Serie A l’ex centrocampista del Venezia.