Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Brisbane 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 29 dicembre al 5 gennaio. Finalmente Matteo Berrettini avrà modo di iniziare dall’Australia la sua stagione, dopo aver svolto un’ottima preparazione invernale senza problemi di natura fisica. Il tennista romano inizia il suo 2025 da Brisbane, dove il campo partecipanti è di alto livello. Presente Grigor Dimitrov, detentore del titolo, ma qui fa il suo ritorno anche Novak Djokovic. Ma non solo, perché torna ufficialmente alla competizione anche Nick Kyrgios. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 6.640

SECONDO TURNO – $ 11.000

QUARTI DI FINALE – $ 18.700

SEMIFINALE – $ 32.800

FINALISTA – $ 55.665

VINCITRICE – $ 95.350

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.006

SECONDO TURNO – € 9.950

QUARTI DI FINALE – € 16.916

SEMIFINALE – € 29.760

FINALISTA – € 50.354

VINCITRICE – € 86.244

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

ALBO D’ORO

2009 Radek Štěpánek b. Fernando Verdasco 3–6, 6–3, 6–4

2010 Andy Roddick b. Radek Štěpánek 7–6(2), 7–6(7)

2011 Robin Söderling b. Andy Roddick 6–3, 7–5

2012 Andy Murray b. Aleksandr Dolhopolov 6–1, 6–3

2013 Andy Murray b. Grigor Dimitrov 7–6(0), 6–4

2014 Lleyton Hewitt b. Roger Federer 6–1, 4–6, 6–3

2015 Roger Federer b. Milos Raonic 6–4, 6(2)–7, 6–4

2016 Milos Raonic b. Roger Federer 6–4, 6–4

2017 Grigor Dimitrov b. Kei Nishikori 6–2, 2–6, 6–3

2018 Nick Kyrgios b. Ryan Harrison 6–4, 6–2

2019 Kei Nishikori b. Daniil Medvedev 6–4, 3–6, 6–2

2024 Grigor Dimitrov b. Holger Rune 7–6(5), 6–4