La notte italiana tra il 4 e il 5 febbraio diventa palcoscenico di sette partite valide per il campionato di NBA. Cleveland Cavaliers sfida Boston Celtics nello scontro diretto tra le prime due forze della Eastern Conference. A uscirne vincitori sono gli ospiti, che hanno la meglio per 105-112, in rimonta dopo un avvio complesso. Si tratta della seconda vittoria in tre partite per la formazione di Boston, che ora ambisce alla cima della classifica. A Los Angeles, va in scena il derby tra Clippers e Lakers, terminato 97-122. I Lakers salgono in cattedra nel corso del primo parziale e gestiscono il vantaggio per il resto dell’incontro, trionfando all’Intuit Dome. James firma 26 punti, mentre Doncic applaude dalla panchina: il suo debutto è atteso per sabato 8 febbraio contro Indiana.

SUGLI ALTRI CAMPI

Philadelphia vince poi su Dallas per 118-116, con i Mavericks autori di un’importante rimonta nel corso dell’ultima frazione. Lo sprint finale non è abbastanza per gli ospiti, che si devono arrendere ai padroni di casa. Decisivo il canestro di Joel Embiid, che ritrova il campo nel migliore dei modi dopo essere rimasto assente per quindici partite a causa dell’infortunio al ginocchio. Vittoria su misura anche per Brooklyn Nets, che la spunta su Houston Rockets per 99-97.

A Portland, i Blazers si impongono con maggiore decisione su Indiana Pacers. Il match va nelle mani della squadra di casa, che chiude i giochi per 112-98. Portland è al centro dell’attenzione, avendo collezionato ben nove successi nel corso degli ultimi dieci incontri. La striscia di successi prosegue grazie alla vittoria contro un rivale solido: i Pacers vantavano otto trionfi nelle ultime dieci partite. I Chicago Bulls vincono contro Miami Heat per 133-124. Decisivo l’ultimo parziale della partita, che ha visto gli ospiti perdere ritmo e lasciare la strada spianata ai rivali. Chicago vanta tra le proprie file Vucevic, nonostante le voci di mercato lo diano vicino alla partenza. Infine, I Knicks trovano il successo in trasferta: contro Toronto Raptors finisce per 115-121. Si tratta dell’ottava vittoria in dieci match per i newyorkesi.

NBA 2024/2025 – LA CLASSIFICA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 40-10 Boston Celtics 36-15 New York Knicks 34-17 Indiana Pacers 28-21 Milwaukee Bucks 26-22 Miami Heat 24-24 Detroit Pistons 25-25 Atlanta Hawks 23-27 Orlando Magic 24-27 Chicago Bulls 22-29 Philadelphia 76ers 20-29 Toronto Raptors 16-34 Brooklyn Nets 17-33 Charlotte Hornets 12-35 Washington Wizards 8-41

-WESTERN CONFERENCE