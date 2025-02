La confessione di Valentino Rossi: l’ex pilota di MotoGP si lascia andare alle preoccupazioni, le sue parole mettono i brividi

La paura per uno che fa il suo mestiere è forse l’ultima cosa che ti aspetti. E invece Valentino Rossi sa che proprio la paura è un aspetto fondamentale per un pilota, è ciò che ti consente di saper gestire una gara e i rischi di uno sport che fa del rischio il suo carattere fondante.

Nella sua carriera di rischi ne ha corsi tanti e qualche paura se l’è presa, nessuna però può mai essere paragonata a quella che vive in questa fase particolare della sua vita. Dopo nove titoli mondiali vinti a due ruote, Valentino Rossi ha scelto di dire addio alla MotoGP, senza però appendere il casco al chiodo. Anzi, superati i quarant’anni, si è voluto rimettere in gioco e adesso si diverte a quattro ruote. Proprio lo scorso weekend ha chiuso al secondo posto la 12 Ore di Bathurst, gara inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge.

Un risultato che sta addirittura stretto a Rossi che ha ammesso di aver commesso alcuni errori che hanno impedito al suo team di trionfare. Ma la vita del ‘Dottore’ non è soltanto in pista: ormai Valentino è diventato papà e deve fare i conti con le due piccole di casa, Giulia e Gabriella. A loro pensa Rossi quando parla del futuro e del mondo che le aspetta, non nascondendo qualche preoccupazione.

Valentino Rossi, papà preoccupato: “Immaginavo un futuro migliore”

Le sue preoccupazioni sono quelle di qualsiasi papà alle prese con un mondo che sembra andare sempre più alla deriva.

Così, nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al ‘Corriere della Sera’, Rossi ha espresso le sue ansie: “Sembra di essere regrediti – ha affermato -. Cè un ritorno alla forza, alla violenza, come se il bene comune non fosse più un tema fondamentale“. Una situazione che non fa per nulla essere tranquilli rispetto al futuro: “Ognuno sta dietro ai propri interessi e chi può fa la voce grossa. Se l’andazzo è questo, diventa difficile essere ottimisti pensando a chi si trova ai margini, alla condizione delle donne. Immaginavo un futuro migliore“.

Una situazione, come detto, condivisa da molti genitori che non possono fare a meno di essere preoccupati pensando al futuro dei propri figli. Proprio come tutti i papà, Valentino Rossi non può fare a meno di immaginare le proprie figlie tra qualche anno e sperare in un mondo migliore di quello attuale.