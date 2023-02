Atp Cordoba, Darderi batte Gaston in due set: prima vittoria nel circuito maggiore

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Luciano Darderi trova anche la prima vittoria in un tabellone Atp. A farne le spese a Cordoba è il francese Hugo Gaston, n.101 Atp, battuto 6-4 6-3 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Sulla terra battuta argentina, al secondo turno, l’azzurro è atteso da Sebastian Baez, n.47 del mondo e testa di serie n.4 del torneo. La prestazione di stanotte intanto è un buon biglietto da visita per Darderi, solido e determinato, con l’88% di punti con la prima di servizio. Il primo set è equilibrato fino al 5-4, con l’italiano che ha avuto due palle break in apertura. Al decimo game Darderi si confeziona tre set point, Gaston ne salva uno ma si fa male da solo con un doppio fallo. Gaston subisce il contraccolpo nel secondo set, con Darderi che si porta fino al 5-0. Non basta al rivale la reazione fino al 5-3, con l’azzurro che riesce a chiudere nel nono gioco la contesa. “Sono felice di aver vinto, è incredibile averlo fatto in Argentina, davanti alla mia famiglia, con mio padre qui, è quel che ho sempre sognato”, le sue parole.