Il programma e tutti gli orari degli eventi previsti per la giornata di venerdì 20 dicembre: ecco tutto lo sport in tv. Riparte la Serie A e lo fa con l’anticipo NBA, mentre il primo appuntamento in mattinata sarà quello tra Conegliano e Red Rockets del Mondiale per club femminile. Spazio poi agli sport invernali, dal biathlon allo sci alpino passando per la combinata nordica. Prosegue poi le Next Gen Atp Finals di Jeddah, giunta alla giornata conclusiva della fase a gironi, mentre in serata scenderanno in campo l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna per i rispettivi impegni di Eurolega.