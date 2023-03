Nba, altre due gare di sospensione per Morant: potrà tornare in campo lunedì

Ja Morant potrebbe presto tornare in campo. La Nba ha infatti annunciato che la stella dei Memphis Grizzlies è stata sanzionata con otto gare di squalifica, ma la sospensione copre in realtà sei delle gare già saltate. La guardia potrà tornare a giocare già il prossimo lunedì contro i Dallas Mavericks.

“La condotta di Ja è stata irresponsabile, sconsiderata e potenzialmente molto pericolosa – il commento del commissioner Nba, Adam Silver, dopo l’incontro col giocatore a New York – Ha anche gravi conseguenze dato il suo enorme seguito e la sua influenza, in particolare tra i giovani tifosi che lo ammirano. Morant ha espresso sincera contrizione e rimorso per il suo comportamento e mi ha anche assicurato che ha imparato da questo incidente e che comprende che i suoi obblighi e le sue responsabilità nei confronti dei Memphis Grizzlies e della più ampia comunità Nba vanno ben oltre il campo”. Morant era stato sospeso già dalla sua franchigia dopo aver esibito una pistola in uno strip club a Denver, con tanto di video postato sui social.