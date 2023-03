Challenger Phoenix 2023, Berrettini-Ivashka slitta per pioggia

Slitta l’inizio della sfida tra Matteo Berrettini ed Ilija Ivashka, valevole per il primo turno del torneo Atp Challenger di Phoenix 2023. La pioggia, infatti, sta cadendo in maniera consistente nella città dell’Arizona e per questo motivo gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di posticipare di almeno due ore l’inizio degli incontri in programma oggi. Il match tra l’azzurro ed il bielorusso è il terzo che andrà in scena sul campo centrale e non dovrebbe prendere il via prima di mezzanotte. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e, in caso di ulteriori aggiornamenti, provvederà a comunicarli in maniera tempestiva.