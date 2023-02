NBA, All Star Game 2023: Team Giannis sconfigge Team LeBron 184-175, MVP e record di punti per Tatum

Nella notte delle stelle, a brillare è quella di Jason Tatum, grande protagonista dell’All Star Game NBA 2023. Alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, il talento dei Boston Celtics ha messo a referto 55 punti, record di sempre per l’ASG, e si è aggiudicato la palma di MVP. La vittoria è andata invece a Team Giannis, capace di sconfiggere Team LeBron per 184-175 e interrompere una dinastia che durava da cinque anni. Oltre ai 55 punti di Tatum, di cui metà nel terzo quarto, spiccano anche i 40 di Donovan Mitchell, e i 26 di Damian Lillard, che dimostra di non aver vinto il Three Point Contest per caso e va a bersaglio da distanza notevole, segnando anche il canestro che mette un punto esclamativo sulla gara.

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Per quanto riguarda invece LeBron James, alla diciannovesima partecipazione all’evento (record), la sua gara è terminata all’intervallo. Nel tentativo di stoppare Pascal Siakam, si è infatti infortunato alla mano e non è più potuto rientrare in campo. Poco male visto che nell’intervallo si è preso comunque la scena, venendo premiato per esser diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi. Sul palco con lui l’amico Dwayne Wade e due leggende della pallacanestro come Kareem-Abdul Jabbar e Karl Malone.