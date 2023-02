Highlights All Star Game NBA 2023: Team Giannis-Team LeBron 184-175 (VIDEO)

di Antonio Sepe 18

Il video con gli highlights dell’All Star Game NBA 2023, in cui si sono sfidati Team Giannis e Team LeBron. Presso la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, ad avere la meglio per 184-175 è stata la squadra del greco, guidata da un incredibile Jason Tatum da 55 punti. Record assoluto dell’All Star Game e palma di MVP per il talento dei Boston Celtics, coadiuvato da Mitchell e Lillard. Infortunio alla mano invece per LeBron James, che non è più tornato in campo dopo l’intervallo, ma si è comunque goduto la premiazione per esser diventato il miglior marcatore di tutti i tempi in NBA.

LA CRONACA DEL MATCH