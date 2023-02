E’ sempre super Rashford: numeri da record per il bomber dei Red Devils

Nel nome di Marcus Rashford. È ancora lui a trascinare il Manchester United nel 3-0 casalingo contro il Leicester che mantiene i Red Devils a soli cinque punti dal primo posto occupato dell’Arsenal. Lo fa con una doppietta che indirizza il match, quarto gol in sette giorni, dopo quello decisivo a 10 minuti dalla fine in casa del Leeds domenica scorsa e la rete del momentaneo pari giovedì al Camp Nou contro il Barcellona. I due gol segnati a Ward ad Old Trafford sono rispettivamente il dodicesimo e tredicesimo in 14 partite nel 2023, 10 in 10 incontri di Premier, riuscendo inoltre a mettere la firma in tutte e quattro le competizioni giocate dallo United nel nuovo anno (Premier League, Fa Cup, Europa League e Carabao Cup).

Numeri di altissimo livello che gli permettono di raggiungere già quota 24 a febbraio, battendo il record in una singola stagione, risalente alla stagione 2019/20 quando si fermò a 22. Tutto questo alla vigilia di una settimana che può rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione: gli uomini Erik ten Hag si giocano in tre giorni il passaggio del turno in Europa League contro il Barcellona e soprattutto la finale di Coppa di Lega contro il Newcastle, partita che può riportare uno titolo nella bacheca del club dopo la stagione 2016/17 con Mourinho in panchina, quando il Manchester riuscì a centrare una doppietta proprio tra Europa League e Coppa di Lega. In entrambe le occasioni in campo c’era Marcus Rashford, che non trovò la via di quel gol, costante del nuovo anno, con lo United che con lui in campo parte praticamente sempre dall’1-0.