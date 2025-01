Sepp Straka si impone al The American Express, grazie a un ultimo giro da 70 colpi che gli consente di consolidare il vantaggio accumulato nelle prime 54 buche. L’austriaco conquista così la sua terza vittoria sul PGA Tour, portando a casa 500 punti per la FedEx Cup e un montepremi di 8,8 milioni di dollari. La vittoria al The American Express permette a Straka di guadagnare l’accesso a tutti i Signature Events della stagione, oltre ai Majors e al prestigioso The Players Championship, consolidando ulteriormente il suo status nel circuito.

Con un risultato finale di -25, Straka ha chiuso con due colpi di vantaggio su Justin Thomas, che ha messo in mostra un ottimo -6 nell’ultimo round. A -22 si piazzano Justin Lower e Jason Day, con l’australiano che ha dato prova di grande consistenza durante tutta la settimana, limitando gli errori e mantenendosi sempre nella parte alta della classifica a partire dal venerdì. Alle spalle del vincitore, Patrick Cantlay si fa notare con un T5 a -20, ottenuto insieme a Charley Hoffman, il quale aveva faticato sullo Stadium Course ma è riuscito a trovare il ritmo giusto nelle ultime giornate. Tra i delusi di giornata c’è il campione in carica Nick Dunlap, che dopo un 71 nel terzo giro non è riuscito a risalire la classifica.

La gara degli azzurri: il migliore è Manassero

Soddisfazione anche per Matteo Manassero, che al suo esordio stagionale sul PGA Tour si piazza al 43esimo posto con -12, frutto di quattro giri solidi (68-66-72-70), ottenendo un piazzamento in linea con le aspettative. Manassero ha condiviso la posizione con giocatori del calibro di Matt Kuchar e Sam Ryder. Al contrario, Francesco Molinari non è riuscito a superare il taglio, fermandosi a -7 e mancando la qualificazione per due colpi.

Da segnalare infine l’hole in one del norvegese Kris Ventura al par 3 della 13esima buca. Archiviato il The American Express, il PGA Tour farà tappa a San Diego, in California, per il Farmers Insurance Open, che si disputerà sul prestigioso Torrey Pines Golf Course, altro evento che promette spettacolo e grandi emozioni.