Sette gare nella nottata Nba, senza grosse sorprese per quanto riguarda le prime della classe. A Est vincono i Cleveland Cavaliers, che passano 124-134 sul campo dei Washington Wizards: gara equilibrata per tre quarti, poi i Cavs mettono la freccia nell’ultimo quarto e timbrano la vittoria numero 42 in stagione. Il migliore della franchigia dell’Ohio è Donovan Mitchell con 33 punti, seguito da Evan Mobley a quota 27; ai capitolini non bastano invece i 45 di Jordan Poole.

In vetta ad Ovest continuano a vincere gli Oklahoma City Thunder, che nel parquet di casa piegano 121-109 i Toronto Raptors al termine di una partita sempre sotto controllo. Nella gara del rientro di Chet Holmgren dopo tre mesi di assenza, il miglior realizzatore è Jalen Williams con 27 punti, a cui si accoda Shai Gilgeous-Alexander con 25. Nei canadesi guida Scottie Barnes con 21 punti.

Cadono i Milwaukee Bucks, che escono sconfitti 115-110 dal campo degli Atlanta Hawks. A cavallo tra secondo e terzo quarto gli ospiti toccano anche il +21, ma nella ripresa si concretizza la rimonta dei padroni di casa grazie ad un parziale di 25-4. Trae Young trascina gli Hawks con 24 punti, ma sono fondamentali anche le doppie doppie di Dyson Daniels (15 e 10 assist), Mouhamed Gueye (15 e 12 rimbalzi) e Onyeka Okongwu (14 e 12 rimbalzi). Nei Bucks orfani di Antetokounmpo spiccano i 26 punti e 15 rimbalzi di Bobby Portis e la quasi tripla doppia da 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi di Damian Lillard.

Le altre gare della notte Nba

Vittoria sofferta ma essenziale in chiave play-off ad Ovest per i Phoenix Suns, che devono sudare le proverbiali sette camicie per piegare gli Utah Jazz. Finisce 135-127 dopo un supplementare, con la tripla allo scadere dei 48’ di Grayson Allen (21 alla fine per lui) decisiva per mandare la sfida all’extra time. Senza Beal e Durant, è Devin Booker a prendersi la squadra sulle spalle con una performance da 47 punti e 11 assist, mentre in casa Jazz non bastano i 21 punti di John Collins e i 20 di Lauri Markkanen.

Successo allo scadere anche per gli Charlotte Hornets, che superano 117-116 i San Antonio Spurs grazie alla tripla sulla sirena di Miles Bridges. Il match winner è anche il miglior realizzatore dei suoi con 25 punti, seguito da LaMelo Ball con 24, a cui ci aggiunge anche 10 assist; per gli speroni non è sufficiente il career high da 33 punti di Stephon Castle. Vittorie infine anche per i Detroit Pistons (125-112 ai Philadelphia 76ers con 36 punti di Malik Beasley) e per i Brooklyn Nets (102-86 contro i Miami Heat).

I risultati della notte Nba

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 124-134

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 117-116

Brooklyn Nets – Miami Heat 102-86

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 125-112

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 115-110

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 121-109

Phoenix Suns – Utah Jazz 135-127 OT

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 42-10 Boston Celtics 36-16 New York Knicks 34-17 Indiana Pacers 29-21 Milwaukee Bucks 27-23 Detroit Pistons 26-26 Miami Heat 25-25 Orlando Magic 25-28 Atlanta Hawks 24-28 Chicago Bulls 22-30 Philadelphia 76ers 20-31 Brooklyn Nets 18-34 Toronto Raptors 16-36 Charlotte Hornets 13-36 Washington Wizards 9-42

-WESTERN CONFERENCE