Nuova giornata ricca di appuntamenti sportivi, quella di sabato 8 febbraio: grande protagonista sarà ancora lo sci, con la discesa femminile in scena ai mondiali di Saalbach. Nel corso della giornata, poi, anche il grande calcio, con la Serie A e non solo, oltre al volley, maschile e femminile, il basket con una nuova giornata di Serie A ma soprattutto il rugby, con l’Italia che affronterà il Galles a Roma nel Sei Nazioni. Poi, ancora, le fasi ormai conclusive dei tornei di tennis a Dallas, Rotterdam, Abu Dhabi e Cluj-Napoca, oltre al Grand Prix di fioretto a Torino, per quanto riguarda la scherma.