Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2025. Prosegue la 21esima giornata di Serie A, mentre saranno in campo anche i massimi campionati nazionali di basket e volley femminile, mentre quello maschile vedrà in scena la finale della Coppa Italia. Ampio spazio agli sport invernali, con il biathlon protagonista ad Anterselva con l’inseguimento maschile e la staffetta femminile, mentre lo sci alpino propone lo slalom maschile sulla Ganslern di Kitzbühel e il super-g femminile a Garmisch-Partenkirchen. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.