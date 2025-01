La notte Nba vedeva in programma nove partite, e tra queste spicca l’incontro disputato a Parigi nell’ambito degli Nba Global Games tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Gara in equilibrio solo nel primo tempo, perché nella ripresa gli speroni prendono il largo e spazzano via gli avversari fino al netto 140-110 finale, trascinati dall’idolo di casa Victor Wembanyama. Il francese sfodera una prestazione da 30 punti e 11 rimbalzi e chiude da miglior realizzatore dell’incontro, seguito dai 25 punti di Devin Vassell e dai 20 di Harrison Barnes; in casa Pacers il top scorer è Bennedict Mathurin con 24 punti, mentre Pascal Siakam ne aggiunge 18.

Grande sorpresa al PayCome Center di Oklahoma City, dove i Thunder incappano nell’ottava sconfitta stagionale per mano dei Dallas Mavericks, che si impongono 115-121. Ancora orfani di Doncic, i texani trovano una gran prestazione dal backcourt titolare: Spencer Dinwiddie infila 29 punti, mentre Kyrie Irving si ferma a 24, con PJ Washington solido sotto le plance con 22 punti e 19 rimbalzi. Un secondo tempo tutto di marca Mavs piega la formazione di casa, a cui non bastano i 33 punti di Jalen Williams e i 31 di Shai Gilgeous-Alexander. Vittoria importante poi per i Los Angeles Lakers, che nella classica contro i Boston Celtics trionfano 117-96 guidati dai 24 punti di Anthony Davis, dai 23 di Austin Reaves e dalla doppia doppia da 20+14 di LeBron James.

Le altre gare della notte Nba: Jokic in formato Mvp

Nelle altre sfide della notte, i Denver Nuggets stendono 132-123 i Sacramento Kings trascinati dalla solita tripla doppia d’ordinanza di Nikola Jokic, che questa volta ci aggiunge il carico pesante e chiude con una prestazione monstre da 35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist, mentre per gli ospiti non sono abbastanza i 24 punti di DeMar DeRozan e i 23 con 19 rimbalzi e 8 assist di Domantas Sabonis. Comodo successo per i Milwaukee Bucks, che liquidano 125-96 i Miami Heat e consolidano il quarto posto a Est grazie ai due violini Damian Lillard (sfiora la tripla doppia con 29 punti, 11 assist e 9 rimbalzi) e Giannis Antetokounmpo (25 punti e 12 assist).

Senza patemi anche i Golden State Warriors, che grazie ad un secondo tempo da 68-42 stendono i Chicago Bulls 131-106 con 21 punti di Stephen Curry e mandando ben sette uomini in doppia cifra. Ennesimo ko poi per i Washington Wizards (il 12esimo consecutivo): passano comodamente tra le mura amiche i Los Angeles Clippers per 110-93. Vittorie esterne infine per i Portland Trail Blazers (79-101 in casa degli Orlando Magic) e per i Toronto Raptors (119-122 sul parquet degli Atlanta Hawks).

I risultati della notte Nba

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 110-140

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 79-101

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 119-122

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 115-121

Milwaukee Bucks – Miami Heat 125-96

Denver Nuggets – Sacramento Kings 132-123

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 117-96

Golden State Warriors – Chicago Bulls 131-106

Los Angeles Clippers – Washington Wizards 110-93

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 36-7 Boston Celtics 31-14 New York Knicks 29-16 Milwaukee Bucks 25-17 Indiana Pacers 24-20 Detroit Pistons 23-21 Atlanta Hawks 22-22 Orlando Magic 23-23 Miami Heat 21-22 Chicago Bulls 19-26 Philadelphia 76ers 15-27 Brooklyn Nets 14-31 Charlotte Hornets 11-29 Toronto Raptors 12-32 Washington Wizards 6-37

-WESTERN CONFERENCE