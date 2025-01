Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 24 gennaio 2025. Tutto pronto per le sfide decisive del tabellone maschile agli Australian Open, dove vanno in scena le semifinali: si comincia con la partita tra Novak Djokovic e Alxander Zverev, per poi proseguire, dalle 9:30, con il testa a testa tra Jannik Sinner, a caccia della seconda finale consecutiva a Melbourne, e Ben Shelton, che ai quarti ha eliminato Lorenzo Sonego. Non solo tennis, perché la giornata prevede un ricco programma di sport invernali: prima il Super-G maschile a Kitzbuehel, poi lo sprint maschile di biathlon ad Anterselva e infine la staffetta mista di sci di fondo a Engadina. In serata, poi, tanto basket e calcio, tra cui l’Eurolega e l’anticipo di Serie A tra Torino e Cagliari.