Nove incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 si sono disputati nella notte italiana e, nonostante l’assenza di molti big (riposavano i vari Curry, James, Jokic insieme ai top team come OKC, Cavs e Celtics), lo spettacolo non è mancato. Tra colpi esterni, vittorie arrivate dopo due tempi supplementari e rimonta da paura, non si può dire che ci si sia annoiati. Ecco i risultati e cos’è successo.

Si rivede Fontecchio

Settima vittoria nelle ultime otto gare per i Detroit Pistons, che piegano i Portland Trail Blazer per 118-115 nel segno del solito Cade Cunningham, autore di una prestazione da 32 punti. La notizia più lieta della serata è però il ritorno dell’italiano Simone Fontecchio, tornato a calcare il parquet dopo aver saltato le ultime gare per motivi personali. Per lui 10 punti e 6 rimbalzi in 21 minuti.

Crisi Knicks?

Prosegue il periodo no di New York, che dopo nove vittorie consecutive subisce la terza sconfitta di fila. Corsari al Madison Square Garden gli Orlando Magic, capaci di prevalere con il punteggio di 103-94 e trascinati dai 24 punti di Cole Anthony. La franchigia della Florida accorcia le distanze in classifica proprio dai Knicks, sempre terzi ma con un gap ridotto.

Rimonta pazzesca di Chicago

Serata da ricordare per i Bulls e per i propri tifosi, che si ritrovano a festeggiare una vittoria inaspettata. A inizio terzo quarto, i San Antonio Spurs conducevano infatti per 69-50, con ben 19 lunghezze di vantaggio. La squadra di casa non si è però lasciata scoraggiare e, guidata da Zach LaVine (doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi), ha ribaltato l’incontro, spuntandola nel finale per 114-110. Beffati gli Spurs di Victor Wembanyama (il francese ha chiuso con 23 punti, 14 rimbalzi e 8 stoppate).

Non si fermano i Kings

Quinta vittoria consecutiva per i Sacramento Kings, che si riavvicinano prepotentemente alla zona playoff. Particolarmente rocambolesco il match contro i Miami Heat, terminato con il punteggio di 121-113 ma che si è risolto solo dopo due tempi supplementari giocati. L’eroe della serata è Demar DeRozan, salito in cattedra nel finale con 9 punti consecutivi.

Altri match

I Minnesota Timberwolves superano di misura i Los Angeles Clippers (108-106) e li tallonano in classifica: MVP Anthony Edwards con 37 punti a referto. Bene gli Indiana Pacers, che si affidano al solito Tyrese Haliburton (23 punti e 8 assist) per piegare la resistenza dei Brooklyn Nets, mentre i Milwaukee Bucks asfaltano i Toronto Raptors con un severo 128-104. Sugli scudi Lillard con 25 punti, mentre Giannis Antetokounmpo firma una tripla doppia da 11 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Bene i Phoenix Suns, in grado di sbancare Philadelphia per 109-99; infine, i Memphis Grizzlies infliggono ai Dallas Mavericks la quinta sconfitta di fila. 119-104 il punteggio, Jaren Jackson Jr. il protagonista con 35 punti e 13 rimbalzi.

I risultati della notte

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers 118-115

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 99-109

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 99-113

New York Knicks-Orlando Magic 94-103

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 104-128

Chicago Bulls-San Antonio Spurs 114-110

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 119-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 108-106

Sacramento Kings-Miami Heat 123-118 OT

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 31-4

Boston Celtics 26-10

New York Knicks 24-13

Orlando Magic 22-16

Milwaukee Bucks 18-16

Indiana Pacers 19-18

Miami Heat 17-17

Atlanta Hawks 18-18

Detroit Pistons 18-18

Chicago Bulls 17-19

Philadelphia 76ers 14-20

Brooklyn Nets 13-23

Toronto Raptors 8-28

Charlotte Hornets 7-27

Washington Wizards 6-27

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 30-5

Houston Rockets 23-12

Memphis Grizzlies 24-13

Denver Nuggets 20-14

Los Angeles Lakers 20-15

Dallas Mavericks 20-16

Los Angeles Clippers 20-16

Golden State Warriors 18-17

Minnesota Timberwolves 18-17

San Antonio Spurs 18-18

Sacramento Kings 18-19

Phoenix Suns 16-18

Portland Trail Blazers 12-23

Utah Jazz 9-25

New Orleans Pelicans 7-29