Mattia Bellucci e Sara Errani debuttano con una vittoria a Melbourne e portano a quattro il numero di azzurri capaci di raggiungere il secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2025. Entrambi attesi in campo lunedì, ma costretti a fare i conti con la pioggia e dunque a posticipare il loro esordio, non hanno deluso le aspettative e proseguono il loro percorso che spera di portarli a conquistare il pass per il tabellone principale.

Tutto facile per Mattia

Vittoria di routine per il 23enne di Busto Arsizio, che ha regolato con un doppio 6-3 l’australiano Marinkov (in tabellone grazie ad una wild card) in poco meno di un’ora e mezza. Come da pronostico non c’è stata storia e, nonostante l’azzurro abbia servito una percentuale di prime inferiore al 50%, ha scagliato 10 ace ed ha annullato l’unica palla break concesse. Tre invece le volte in cui ha strappato il servizio all’avversario, che ha provato ad opporre resistenza ma non è mai stato padrone del campo. Al secondo turno, Bellucci affronterà il francese Terence Atmane, anche lui vittorioso all’esordio contro una wild card australiana, Dellavedova.

Eterna Sarita

Secondo turno raggiunto anche da Errani, la quale ha ottenuto quella che può sembrare una vittoria come le altre quando in realtà non lo è affatto. L’azzurra affrontava infatti da sfavorita un’avversaria di 20 anni più giovane di lei e in rampa di lancio come la russa Alina Korneeva. Quest’ultima ha inizialmente rispettato il pronostico, assicurandosi il primo set con un netto 6-2 in meno di mezz’ora. Sara è però riuscita a ribaltare l’incontro, vincendo i due restanti parziali per 6-3 e recuperando ben due volte un break di svantaggio nella frazione decisiva. Conquistando gli ultimi quattro game dell’incontro, Errani è quindi riuscita a sconfiggere l’avversaria russa per 2-6 6-3 6-3 in 1h52′, dando l’ennesima dimostrazione della sua classe e del fatto che l’età sia solo un numero. Al prossimo turno, l’azzurra è attesa da un’altra rivale giovanissima: la ceca Brenda Fruhvirtova, anche lei classe 2007.

Eliminata Brancaccio

Purtroppo al tennis azzurro non è riuscito l’en plein poiché Nuria Brancaccio è stata sconfitta in tre set dalla tedesca Tamara Korpatsch. 6-2 3-6 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 2h24′, che l’italiana si è vista sfuggire dalle mani proprio nel finale. Nel terzo set infatti le due giocatrici sono state protagoniste di vari botta e risposte, ma sempre con un equilibrio generale che regnava. Brancaccio non è però riuscita a sfruttare una palla break sul 4-5 ed ha ceduto il passo all’avversaria.

L’ordine di gioco di domani

Quattro gli azzurri che torneranno a Melbourne per il proprio match di secondo turno, nella speranza di proseguire il proprio percorso, sognando il main draw. Qui il programma completo, mentre di seguito gli orari degli incontri di Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Francesco Passaro e Sara Errani.

COURT 3

Quarto match dalle 00:00/Non prima delle 05:00 – (2) Bellucci vs Atmane

COURT 11

Secondo match dalle 00:00/Non prima dell’01:30 – Neumayer vs (32) Gigante

COURT 13

Quarto match dalle 00:00/Non prima delle 05:00 – (4) Errani vs Fruhvirtova

COURT 15

Terzo match dalle 00:00 – (5) Passaro vs Barranco Cosano

Montepremi qualificazioni

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro