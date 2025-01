Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2025. I primi appuntamenti sono sempre con il tennis, dall’altra parte del mondo. Di scena i tornei di Adelaide (combined), Hobart (femminile), Auckland (maschile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Spazio poi al basket con lo spettacolo della NBA e delle coppe europee, quindi al volley con la Challenge Cup. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.